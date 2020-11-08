В понедельник десятки домов в Кирове останутся без света

Сроки отключения света варьируются от пары часов до целого рабочего дня. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В десятках домов Кирова в начале недели вновь погаснет свет. В понедельник, 9 ноября, по городу пройдут плановые отключения электроэнергии. Об этом сообщили в АО «Горэлектросеть».

От отключения света пострадают в основном удаленные районы, однако и в центре города электричества лишатся несколько домов. Время отсутствия ресурса, как всегда, варьируется от пары часов до целого рабочего дня.

График отключения электричества в Кирове:

График отключения электричества в Кирове. Фото: geskirov.ru

Для уточнения информации сотрудники АО «Горэлектросеть» просят обращаться по телефонам 564-034 или 255-977.