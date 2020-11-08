В Кировской области прожиточный минимум для пенсионеров увеличили на два рубля

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 11 тысяч 441 рубль. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кировской области установили новую величину прожиточного минимума для населения региона. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства.

Средняя величина прожиточного минимума в целом на душу населения в Кировской области составляет - 10 тысяч 710 рублей. Для трудоспособного населения - 11 тысяч 441 рубль, пенсионеров – 8 тысяч 680 рублей, детям положено - 11 060 рублей.

По сравнению с прошлым кварталом прожиточный минимум в регионе увеличился:

- для трудоспособного населения на 46 рублей;

- для пенсионеров на 2 рубля;

- для детей на 106 рублей.

Отметим, что прожиточный минимум корректируется по итогам каждого квартала. Его величина зависит от стоимости продуктового набора, а также от средних цен на услуги в регионе.

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