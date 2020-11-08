Кировский аэропорт «Победилово» не может оправиться от пандемии коронавируса

В октябре пассажиропоток аэропорта «Победилово» составил 21 600 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове несколько месяц подряд наблюдается рост пассажиропотока аэропорта «Победилово». Об этом сообщили в министерстве транспорта Кировской области.

С января по октябрь текущего года услугами аэропорта «Победилово» воспользовались более 175 тысяч человек. Пассажиропоток составил в:

- июле - 28 тысяч 271 человек;

- августе - 29 тысяч 151 человек;

- сентябре - 28 тысяч 271 человек

- октябре - 21 тысяч 600 человек.

Отметим, что по сравнению с показателями прошлого года пассажиропоток сократился на 12,4%. Это связанно с отменой перелетов весной текущего года из-за пандемии коронавируса.

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На зимний период в аэропорту «Победилово» изменилось расписание рейсов. Так, жители и гости Кировской области могут улететь в Москву, Санкт-Петербург и Нарьян-Мар. Рейсы в столицу выполняются каждый день авиакомпаниями «Победа» и «РусЛайн». Улететь в Санкт-Петербург и Нарьян-Мар можно в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. С подробным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте аэропорта «Победилово».

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