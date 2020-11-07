В Кирово-Чепецке нашли пропавшую без вести 15-летнюю девушку

Сотрудники Росгвардии нашли пропавшую, отрабатывая возможные места ее пребывания. Фото: 43.rosguard.gov.ru

В Кирово-Чепецке разыскали без вести пропавшую 15-летнюю девушку. Подростка нашли спустя два дня с помощью сотрудников Росгвардии. Информацию сообщает пресс-служба ведомства.

На днях в чепецкий отдел полиции обратилась семейная пара. По их словам, их 15-летняя дочь ушла из дома и пропала два дня назад. Заявление приняли, составили ориентировку с приметами подростка и передали ее всем нарядам, находящимся на патрулировании.

Сотрудники Росгвардии прочесывали возможные места, где могла бы находиться пропавшая. На улице 60-летия Октября им попалась на глаза девочка, похожая по приметам на разыскиваемую. Впоследствии выяснилось, что это именно она и есть. Подростка передали сотрудникам ПДН для дальнейшего разбирательства.