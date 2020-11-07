Коронавирус в Кирове: за сутки от инфекции скончались два заболевших

В тяжелом состоянии находятся почти 80 пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшие сутки в Кировской области выявили еще 181 человека, заболевшего коронавирусом со всеми симптомами болезни. Такие данные приводит региональный оперштаб. Кроме того, за этот же период выписались с выздоровлением 640 пациентов, в том числе 178 из них вернулись домой из инфекционных стационаров.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, накануне в нашем региона от коронавируса скончались еще два человека.

По состоянию на 7 ноября 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 10283 заболевших, у кого инфекция протекала с осложнениями, выздоровели;

- 176 человек умерли - по данным федерального оперштаба;

- 3361 житель региона лечится в инфекционных стационарах, у 3031 из них диагностирована пневмония;

- 11108 пациентов лечатся амбулаторно;

- 21706 кировчан находятся на домашнем карантине, свыше 5100 из них - дети. Заболевших среди них нет;

- более 98800 человек сняли с домашнего карантина за весь период наблюдения болезни.

Сейчас в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 76 пациентов, 26 из них подключены к аппарату ИВЛ. С диагностической пневмонией в стационарах лежат 518 человек. У них коронавирус еще не подтвержден. Из их числа в реанимации лечатся 35 пациентов, 8 - на ИВЛ.