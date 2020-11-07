Погода в Кирове на выходные дни 7 и 8 ноября: ливень и сильный ветер в конце недели

В воскресенье ожидается дождь и очень сильный ветер. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кирове наступили последние относительно теплые деньки. Выходные будут дождливыми, - вернее, второй их день - а после кировчане уже смогут увидеть только снег. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз погоды на субботу и воскресенье с помощью сервиса rp5.ru.

7 ноября станет достаточно спокойным в погодном плане днем. Сильного ветра не ожидается, как и осадков. Возможна местами небольшая морось, но не дождь. Температура воздуха будет в течение дня спускаться от +2 к +1 градусу. Вечером возможен туман. Внимание: в субботу ожидается пониженное атмосферное давление - 737 мм ртутного столба.

В воскресенье, 8 ноября, зарядит дождь - напоследок. С раннего утра особо сильных осадков не ожидается, а вот в период с 9 до 12 часов синоптики прогнозируют самый настоящий ливень. Остаток дня пройдет без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +4 до +2 градусов. Осторожно: в воскресенье ожидается очень сильный ветер с порывами до 17 м/с! Также синоптики предупреждают об очень низком атмосферном давлении - 730 мм ртутного столба.