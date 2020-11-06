В Кирове две недели разыскивают женщину с потерей памяти

Женщину разыскивают уже больше двух недель. Фото: 43.мвд.рф

Кировская полиция просит помощи в поисках без вести пропавшей женщины. По сообщению ведомства, Татьяна Шевелева ушла из дома по улице Проспект Победы в Дороничах 23 октября 2020 года. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

Приметы пропавшей сообщает областное УМВД. Татьяне Алексеевне 59 лет, рост 155-160 см, худощавого сложения, у нее овальное лицо, короткие темные волосы с сединой и карие глаза. На момент ухода из дома женщина была одета в черный пуховик с капюшоном, красно-коричневые сапоги и черные колготки.

У женщины есть список особых примет. Она горбится и хромает, а также у нее нет зубов. По сообщению ведомства, у пропавшей имеется психическое заболевание, и она быстро теряет память.

Если вам что-либо известно о местонахождении Татьяны Алексеевны, просьба сообщить об этом по телефонам (8332) 519-620, 519-447, 89123733855, либо 02.