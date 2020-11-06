В Вятских Полянах 20-летний юноша спрятался в магазине, чтобы ограбить его после закрытия

Молодой человек сдернул куртки с двух манекенов и направился прочь из магазина. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Вятских Полянах 20-летний молодой человек попытался ограбить магазин истинно киношным способом. Информацию передает областное управление Росгвардии.

Сигнал «тревога» поступил из местного магазинчика на днях около семи часов вечера. Приехавшая на место группа росгвардейцев увидела юношу, выходящего из магазина с двумя куртками в руках. Увидев правоохранителей, молодой человек тут же бросил свою ношу и дал деру. Правда, далеко не убежал.

Как выяснилось, парень решил приодеться за счет магазина. И, видимо, обсмотрелся комедий, раз выбрал для этого такой способ. Придя в магазин незадолго до закрытия, он спрятался на чердаке, а после, когда торговый зал опустел, спустился вниз, раздел двух манекенов и пошел восвояси. Правда, похоже, сигнализацию-то он и не учел.

Росгвардейцы передали юношу прибывшим сотрудникам УМВД для выяснения всех обстоятельств. Теперь им займется полиция.