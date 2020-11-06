В Кировской области продолжают незаконно рубить лес

В текущем году «черные» лесорубы незаконно добыли более 11 тысяч куб. метров леса.Фото: Людмила Баркова

В Кировской области возбуждено еще одно уголовное дело по факту незаконной рубки леса. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Нарушения вскрылись в ходе проверки прокуратуры Афанасьевского района. На территории Борского лесничества «черные» лесорубы незаконно добывали древесину. Материальный ущерб составил более 400 тысяч рублей.

Материалы прокурорской проверки легли в основу уголовного дела по части 3 статьи 260 УК РФ - незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере. В настоящее время расследование преступления продолжается.

Ранее исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Кировской области Дмитрий Лебедев рассказал, что в текущем году «черные» лесорубы незаконно добыли более 11 тысяч куб. метров леса. Фигурантами уголовных дел стали 26 человек.