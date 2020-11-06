В Медянах вывезли 60 кубометров мусора со стихийной свалки

На территории села скопилась стихийная свалка площадью в 540 квадратных метров. Фото: прокуратура Кировской области

В селе Медяны природоохранному прокурору пришлось разбираться со стихийной свалкой на территории поселения. Информацию сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проверку провели на основании жалобы одного из местных жителей: в Медянах возникла незаконная стихийная свалка твердых бытовых отходов. По результатам проверки информация подтвердилась. Как выяснилось, местная администрация не предпринимала ничего, чтобы организовать сбор и вывоз мусора. А накопилось его, между прочим, более 60 куб. метров на территории в 540 «квадратов».

Прокурор внес главе сельского поселения представление. Лишь после этого администрация взялась за дело, и свалка исчезла.