Пятый «Большой этнографический диктант» прошел в Кирове 5 ноября

Тест проверяет знания о народах, населяющих Россию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пятый, юбилейный «Большой этнографический диктант» прошел в Кирове 5 ноября. В областном Доме дружбы народов собрались студенты Вятской государственной сельхозакадемии, представители национальных диаспор и региональной власти.

Большой этнографический диктант стал частью мероприятий Дня народного единства. Он позволяет оценить уровень этнографической грамотности жителей, их знания о народах, проживающих в России. Мероприятие привлекает внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия.

Задания диктанта нужно было выполнить за 45 минут. Участники ответили на 20 вопросов общефедеральной части, единой для всех участников, и на 10 вопросов региональной, предназначенных именно для Кировской области. Максимальная сумма для всех заданий – 100 баллов. Одновременно с областным центром диктант писали в 11 районах региона, сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

С 3 по 8 ноября проверить свои этнографические знания на www.miretno.ru могут все желающие, как жители России, так и зарубежных стран — в этом году официальный сайт и задания диктанта перевели на английский и испанские языки. Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после прохождения в электронном виде. В этом году впервые появилась возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники.

За все годы в диктанте приняли участие более 1 миллиона человек из 46 стран. Организаторами Большого этнографического диктанта выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики.