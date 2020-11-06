В Вятскополянском районе могут перестать ходить автобусы

Сотрудникам автоколонны руководство с сентября не выплачивает заработную плату. Фото: vk.com/vp_pravda

Газета «Вятско-Полянская правда» сообщает, что сотрудники ОАО «Краснополянская автоколонна» направили руководству коллективное письмо, в котором они отказываются выполнять свои обязанности. Водители и обслуживающий персонал возмущены тем, что заработную плату не получают с сентября.

По сообщению издания, кризис автопредприятие переживает уже не первый год. Население все меньше пользуется услугами перевозчика, техника в плохом состоянии, новые автобусы не закупаются. Вся прибыль уходит на то, чтобы хоть как-то поддерживать имеющийся транспорт «на ходу».

Сейчас «Краспополянская автоколонна» на грани закрытия. Если предприятие действительно «свернут», по доступной цене добраться до райцентра будет затруднительно. Ведь большинство маршрутов Вятскополянского района обслуживает именно этот перевозчик.