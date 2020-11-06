В Кировской области нашли обломки ракеты

Предположительно была найдена первая ступень прототипа суборбитальной ракеты «Вятка». Фото: vk.com/meteokirov

Жители села Адышево в Оричевском районе обнаружили в лесном массиве ступень ракеты со стабилизатором. Информация об этом появилась в группе «Любительская Метеорология в Кирове».

Предположительно устройство было частью суборбитальной ракеты «Вятка», которую запускали 9 июня текущего года на специальном полигоне в Кировской области. В ходе испытаний были успешно протестированы бортовые системы телеметрии, разделения ступеней, а также спасения и поиска. Ракета взлетела на высоту 15 километров со скорость 2500 км/ч. Отметим, что это был первый в СНГ запуск частной ракеты на такую высоту, а данное событие даже попало в Книгу рекордов России.

Представители Национальной космической компании пока никак не прокомментировали находку. Однако разместили запись у себя в официальной группе.

СПРАВКА «КП»

Ракета «Вятка» представляет собой классическую двухступенчатую конструкцию. Ее высота достигает трех метров.

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