Государственный долг Кировской области снизился до 23,3 млрд рублей

За девять месяцев текущего года долговая нагрузка региона снизилась на 4,1%. Фото: Артем КИЛЬКИН

По итогам девяти месяцев текущего года суммарный государственный долг регионов вырос на 3,1% и составил 2,18 триллиона рублей. В 30 субъектах РФ данный показатель сократился, в 16 остался неизменным, а в 39 вырос. Такие данные приводят эксперты «РИА Рейтинг», которые провели анализ долговой нагрузки регионов.

Согласно представленным данным, на 1 октября 2020 года объем государственного долга в Кировской области составлял 23 млрд 300 млн рублей. За девять месяцев текущего года долговая нагрузка региона снизилась на 4,1%.

Структура госдолга в регионе распределилась следующим образом:

-Доля бюджетных кредитов - 77%;

-Доля коммерческих кредитов - 23%.

В целом Кировской области удается постепенно снижать кредитные обязательства. Так, при росте долгов субъектов в среднем на 3,2 % по России, регион сумел сократить собственную задолженность на 4,1 %.

Ранее «Комсомолка» писала, что , что средний объем задолженности перед банками на одного жителя Кировской области составляет 216,6 тысячи рублей, что на 27,3 тысячи рублей больше, чем годом ранее. Подробнее здесь.