Коронавирус в Кировской области: 178 новых случаев заражения COVID-19

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 77 пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 6 ноября.

Сообщается, что за минувшие сутки в регионе выявлено 178 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели 599 пациентов, в том числе 97 вернулись домой из инфекционных стационаров. По информации сайта стопкоронавирус.рф, от COVID-19 скончался еще один человек в нашем регионе. Общее число летальных случаев достигло 174.

В инфекционных госпиталях находятся 3952 пациента с COVID-19, у 3407 человек из них болезнь осложняется пневмонией. Еще у 520 пациентов поставлен диагноз «пневмония», но результаты теста по коронавирусу пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся:

77 пациентов с коронавирусом, 27 из них – на искусственной вентиляции легких;

38 пациентов с «диагностическими» пневмониями, 8 из которых – на ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 11236 пациентов. Под наблюдением в условиях домашнего карантина находятся 21656 человек, из которых более 5100 – дети, заболевших среди них нет.

Снято с карантина за весь период наблюдения более 97600 человек.