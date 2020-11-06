Арбитражный суд Москвы поддержал кировских антимонопольщиков

Власти Кирова пытались обжаловать решение ведомства в Арбитражном суде Москвы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Москвы оставил в силе предписание и решение ФАС о нарушении антимонопольного законодательства администрацией Кирова. Речь идет о передаче сетей водоснабжения под контроль МУП «Водоканал».

Напомним, что с 2014 по 2019 годы АО «Кировские коммунальные системы» отвечали в городе за поставку холодной воды и водоотведение. В 2019 году бывший глава администрации города Кирова Илья Шульгин затеял передачу сетей под контроль МУП «Водоканал». Для достижения поставленной цели администрация отказалась предоставить «ККС» сведения. Кроме того, отклонила разработанный компанией проект соглашения, необходимый для заключения концессии.

Данные действия администрации привели к ограничению конкуренции. В результате ФАС выдала мэрии города Кирова предупреждение, которое суд первой инстанции признал законным, но администрация города, его не исполнила. Позже власти Кирова обжаловали решение ведомства в Арбитражном суде Москвы. Но он согласился с позицией антимонопольщиков.

- Согласно решению Федеральной антимонопольной службы действия органа местного самоуправления были признаны нарушением части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции, - сообщили в антимонопольной службе. - Администрация города Кирова обжаловала решение ведомства в Арбитражном суде города Москвы, который оставил в силе предписание и решение ФАС.

Начальник Правового управления ФАС России Артем Молчанов подчеркнул важность состоявшегося судебного решения.

- Конкуренция, которая обеспечивается в том числе заключением концессионных соглашений, позволяет получать жителям качественные услуги по справедливым ценам, - заявил Артем Молчанов. - Признание судом предписания ФАС России законным позволит исправить ошибки городских чиновников и устранить нарушение закона о защите конкуренции, за которые приходится платить жителям.