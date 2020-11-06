Кировчане с коронавирусом получат лекарства бесплатно уже в ноябре

Пациентов будут обеспечивать лекарственными препаратами в соответствии с утвержденными клиническими рекомендациями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировская область получила из резервного фонда правительства 47,5 миллиона рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом. Региональный министр здравоохранения Андрей Черняев сообщил, что пациенты начнут получать препараты во второй декаде ноября.

- При подтверждении диагноза новой коронавирусной инфекции пациентов будут обеспечивать лекарственными препаратами в соответствии с утвержденными клиническими рекомендациями, - поделился Андрей Черняев. - Медикаменты будут выдавать бесплатно по рецепту врача через государственную аптечную сеть.

Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов рассказал, что сейчас прорабатывается порядок обеспечения больных лекарствами. Учитывая необходимость соблюдения карантинных мероприятий, к доставке препаратов планируют привлечь социальных работников. Дмитрий Александрович также подчеркнул, что пациенты, находящиеся в стационарах, получают всю необходимую медицинскую помощь в рамках базовой программы ОМС бесплатно.

Решение о предоставлении лекарств было озвучено Владимиром Путиным на совещании с правительством. Помимо этого, президент напомнил главам регионов о личной ответственности за эпидемиологическую ситуацию в подконтрольных субъектах.

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