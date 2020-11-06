Кировских автолюбителей проверят на алкоголь

Полицейские проконтролируют пригородные дороги и въезды-выезды из Кирова. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В выходные дни в двух районах Кирова пройдут «сплошные проверки». Сотрудники Госавтоинспекции будут проверять автолюбителей на состояние алкогольного опьянения.

В пресс-службе областного ГИБДД сообщили, что рейды пройдут в Октябрьском и Нововятском районах города. Полицейские проконтролируют пригородные дороги и въезды-выезды из Кирова. Вместе с сотрудниками ГИБДД на дороги выедут активисты движения «Ночной патруль» и представители добровольных дружин.

- В целях избежания конфликтных ситуаций, а так же предупреждения коррупционной составляющей как в действиях сотрудников полиции, так и участников дорожного движения во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы, - сообщили в ведомстве.

ГИБДД напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.

За прошедшие выходные дни сотрудниками Госавтоинспекции Кировской области были задержаны 30 нетрезвых водителей. Кроме того, инспекторам удалось пресечь 703 правонарушения.