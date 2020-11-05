Кировчанин спас свои деньги от мошенника

Звонивший представился сотрудником банка и сообщил, что от лица «клиента» якобы кто-то пытается оформить кредит Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратился 29-летний кировчанин. Он рассказал, что емупозвонил неизвестный, который пытался похитить его деньги со счета.. Это, напомним, самая частая уловка мошенников.

Звонивший представился сотрудником банка и сообщил, что от лица «клиента» якобы кто-то пытается оформить кредит, и убедил его опередить злоумышленников, а для этого одобрить заявку на заем раньше них, а полученные деньги перевести на специальный счет. Так мошенники, по словам звонившего, не смогут их присвоить.

Мужчина оформил кредит на сумму 1 миллион 148 тысяч рублей, но перед тем, как перевести деньги «на специальный счет», все-таки решил лично обратиться в банк. Там ему сказали, что таким способом действуют только мошенники. Настоящие работники кредитных организаций не обзванивают клиентов с просьбами подтвердить или совершить какие-либо действия со счетом.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника.