Эксперты нашли загрязнения на берегах Вятки

Эрозионные процессы наблюдаются на правобережном склоне Вятки. Фото: kirovreg.ru

Специалисты Вятского научно-технического информационного центра мониторинга и природопользования Кировской области (ВятНТИЦМП) оценили состояние водных объектов в регионе. Как отметили эксперты, при обследовании водоохранной зоны реки Вятки основными нарушениями по-прежнему является загрязнение территории бытовыми отходами возле населенных пунктов и зон отдыха.

К примеру, в Слободском на нескольких участках обнаружили складирование остатков древесины. Помимо этого, берег реки Спировки остается замусоренным.

- Эрозионные процессы наблюдаются на правобережном склоне Вятки на территории мемориально-парковой зоны, а также в районе благоустраиваемого парка им. А. С. Пушкина, - отметили специалисты.

В Нововятском районе Кирова обнаружены остатки кострищ и замусоренные участки на берегу Вятки в районе стоянки автомобилей и в местах рыбалки. В деревне Решетники, слободе Лянгасы и поселке Корчемкино отмечаются обвально-осыпные процессы, овражная эрозия, переработка берега.

Специалисты также обследовали состояние трех гидросооружений (ГТС) на прудах области.

- Выявлено аварийное состояние ГТС Октябрьского (верхнего) пруда на реке Кукарке в Фаленском районе и Большого Таранковского пруда на реке Мармыг в деревне Таранка Богородского района, - сообщили специалисты.