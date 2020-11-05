Кировчанина задержали за разбойное нападение в салоне красоты

Сейчас молодого человека заключили под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По информации областного УМВД, 31 октября в полицию поступило заявление о разбойном нападении на сотрудницу кировского салона красоты. Как рассказала она сама, перед самым закрытием в точку зашел молодой человек и, пригрозив чем-то, похожим на нож, потребовал отдать ему деньги и ценные вещи. Испугавшись за свою жизнь, женщина отдала ему около семи тысяч рублей наличными и золотые украшения на сумму около 22 тысяч. Молодой человек схватил их и ретировался.

В скором времени его разыскали в Котельниче, куда он уехал сразу же после совершения преступления. Нападавшим оказался ранее судимый 29-летний кировчанин. В совершенном преступлении он сознался. Часть похищенного у него изъяли.

Сейчас его обвиняют в разбое с применением предмета, используемого в качестве оружия. По данной статье молодому человеку грозит до 10 лет тюрьмы. На время расследования уголовного дела он находится под стражей.