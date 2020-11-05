Житель Нововятска больше года не получал свою зарплату

Зарплату своего сотрудника - больше полмиллиона рублей - директор компании решил оставить себе. Фото: Анастасия Осипова

В Нововятске уволенному сотруднику предприятия не выдали 600 тысяч рублей. Информацию сообщает областная прокуратура, куда обратился обманутый кировчанин.

Как выяснилось, своих денег бывший работник ООО «СПЕЦСТРОЙ 43» не видел с ноября 2018 года по январь 2020. При этом руководитель компании вполне мог выдать ему честно заработанное. Мужчина обратился в прокуратуру, а те - в суд с иском о взыскании задолженности с работодателя.

Требование удовлетворили, и в итоге с предприятия взыскали эти самые 600 тысяч рублей. Бывший сотрудник компании своих денег еще не получил, поскольку руководитель организации подал апелляцию, сочтя приговор несправедливым. Неизвестно, получится ли ему отстоять эти деньги, поскольку по материалам прокурорской проверки на ответчика завели уголовное дело. По статье «невыплата зарплаты свыше двух месяцев» директору компании грозит от дополнительного штрафа до вполне реального срока.