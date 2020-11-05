В аварии в Оричевском районе серьезно пострадала 68-летняя пенсионерка

Легковушка съехала в кювет и врезалась в опору ЛЭП. Фото: vk.com/gibdd43

По информации областной ГИБДД, ДТП произошло утром 4 ноября, в 08.08. «Тойота Королла» ехала по 1 км трассы Левинцы-Стрижи. В какой-то момент, возможно, водитель не справился с управлением. Машина улетела с трассы в кювет и боком врезалась в опору ЛЭП. В результате сильно пострадала 68-летняя пассажирка автомобиля. Пенсионерке вызвали скорую, и в итоге ее пришлось увезти в больницу.

За минувшие два дня, 3 и 4 ноября, на дорогах Кировской области произошло семь аварий. В них двое человек погибли и семеро получили травмы.

Госавтоинспекция Кировской области напоминает о необходимости соблюдать оптимальный скоростной режим в зависимости от погодных и дорожных условий. Также в целях безопасности стоит сменить летние шины на зимние.