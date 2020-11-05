Коронавирус в Кирове: десять тысяч жителей региона перенесли болезнь с осложнениями

В тяжелом состоянии сейчас находятся почти 80 пациентов с COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Кировской области выявили 176 человек, заразившихся коронавирусом. У них есть все симптомы болезни. Такие данные приводит региональный оперштаб. По информации ведомства, также за данный период выписался с выздоровлением 431 пациент, в том числе 38 вернулись домой из инфекционных стационаров.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, накануне от коронавируса скончался еще один житель нашего региона.

По состоянию на 5 ноября 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 10008 пациентов, у которых заболевание протекало с осложнениями, выздоровели;

- 173 человека умерли - по данным федерального оперштаба;

- 3397 жителей региона лечатся в инфекционных стационарах, у 2501 из них диагностирована пневмония;

- 10323 пациента лечатся амбулаторно;

- 21841 кировчанин находится на домашнем карантине, свыше 5200 из них - дети. Заболевших среди них нет;

- более 95900 человек сняли с домашнего карантина за весь период наблюдения болезни.

Сейчас в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 79 пациентов, 27 из них подключены к аппарату ИВЛ. С диагностической пневмонией в стационарах лежат 567 человек. У них коронавирус еще не подтвержден. Из их числа в реанимации лечатся 34 человека, 11 - на ИВЛ.