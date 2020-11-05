Кировчанин помог потерявшемуся восьмилетнему ребенку вернуться домой

Неравнодушному кировчанину вручили благодарность за помощь ребенку. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Кирове разыскали потерявшегося восьмилетнего ребенка. Найти его помог неравнодушный горожанин, заметивший мальчика на улице. Информацию сообщает областной Следственный комитет.

12 октября около 21 часа ночи ведомство получило от полиции сигнал: пропал ребенок. Обратившаяся с заявлением кировчанка сообщила, что ее восьмилетний сын ушел из дома в пять часов вечера и до сих пор не вернулся. Причем женщина не смогла сообщить никаких важных деталей и подробностей - в том числе его одежду, и что он мог иметь при себе.

В район места жительства мальчика выехал руководитель следственного отдела по Ленинскому району вместе с дежурным сотрудником. По пути к его дому им встретился подходящий по описанию ребенок в сопровождении некоего мужчины. Мальчик действительно оказался тем, кого разыскивали. А кировчанин, сопровождавший его - местный житель, который и нашел ребенка.

Как выяснилось из рассказа мужчины по имени Виктор Братухин, на пропавшего мальчика он вместе с другом наткнулся на одной из улиц города. У ребенка сломался велосипед, и друзья решили ему помочь, а в процессе и узнали, что тот потерялся. Виктор не остался равнодушным: довез малыша до района проживания на своей машине. В момент, когда их нашли следователи, они искали дом, в котором живет мальчик.

Ребенка доставили в больницу, где его осмотрели врачи, а позднее - в комплексный центр соцобслуживания населения. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. На данный момент по факту его ухода из дома проводится проверка совместно с сотрудниками ПНД, по результатам которой к матери мальчика примут профилактические меры.

Виктору Братухину и его другу, Николаю Поспелову, следователи вручили по благодарственному письму за неравнодушие и помощь ребенку.