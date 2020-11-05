Столичные исполнители проведут мастер-классы в кировской музыкальной школе

Музыканты поделятся с детьми современными приемами игры на флейте. Фото: pixabay.com

С 4 по 8 ноября в Детской школе искусств «Пастораль» в поселке Дороничи проходит межрегиональная творческая школа. С 2013 года ежегодно для проведения мастер-классов в Киров приезжают выдающиеся музыканты.

Как сообщили в городской администрации, на этот раз дети посетят индивидуальные занятия по флейте и саксофону. Также вместе со своими педагогами они пройдут мастер-классы по музицированию и импровизации.

Секретами мастерства игры на академической флейте с кировчанами поделятся Алексей Кудря - преподаватель Музыкальной школы Российской академии музыки имени Гнесиных, Ирина Стачинская - концертный солист, эксклюзивный артист фирмы «Powell». Современные приемы игры на флейте и саксофоне покажет Антон Котиков - доцент кафедры концертного исполнительства на оркестровых духовых и ударных инструментах в классике и джазе Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина. От именитого музыканта ребята узнают многое о теории музыки, джазовой инструментальной импровизации и ансамблевом музицировании.