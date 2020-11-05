Кировские судебные приставы продают грузовики должников

На торги выставлены 29 грузовых автомобилей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Кировские судебные приставы выставили на продажу арестованные автомобили должников. Перечень транспортных средств появился на региональном сайте УФССП.

На торги выставлены 29 грузовых автомобилей. Стоимость транспортных средств варьируется от 13 тысяч до 1,6 миллиона рублей. Самый дешевый грузовик - ГАЗ-53, 1990 года выпуска. Приставы отмечают, что автомобиль находится в нерабочем состоянии, пороги гнилые, весь кузов в коррозии, помят.

За 17 тысяч рублей можно приобрести автомобиль на полном ходу. ГАЗ-2705, выпущен в 1999 году, двигатель мощностью 76 лошадиных сил. Автомобиль находится в Кирсе.

Самой дорогой машиной в списке стал тягач МАН TGX18.440. Мощность двигателя - 441 лошадиная сила, стоимость грузового авто - 1 миллион 647 тысяч 200 рублей. Автомобиль находится в Кирово-Чепецке.

С полным списков автомобилей, выставленных на продажу, можно ознакомиться на сайте УФССП.