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В Кирове появятся новые светофоры и «лежачие полицейские»

Власти также заключили контракт на обустройство освещения на улице Дзержинского
Виктор КарповВиктор Карпов
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«Лежачие полицейские» появятся на 15 улицах города.

«Лежачие полицейские» появятся на 15 улицах города.

Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

В текущем году на дорогах Кирова дополнительно установят 41 искусственную неровность и 226 дорожных знаков. О запланированных работах сообщили в департаменте городского хозяйства.

«Лежачие полицейские» появятся на следующих улицах: Лесозаводской, Спортивной, Опарина, МОПРа, Комсомольской, Талицкой, Гайдара, Большева, Металлургов, Космонавта Волкова, Вологодской, на улицах Кирова и Октябрьской в Нововятском районе, а также на Центральной в деревне Большая Субботиха и Центральной в пос. Ганино, на 2-м въезде в поселок Дороничи и на Музыкальном проезде.

Помимо этого, городские власти заключают контракт за 14 миллионов рублей на модернизацию светофоров на пяти перекрестках:

- улица Московская - перекресток Строителей и А. Упита;

- улиц Горького - Воровского;

- улиц К. Маркса - Воровского;

- улиц Ленина - Красноармейской;

- улиц Ленина - Преображенской.

Еще один контракт на выполнение работ по устройству электрического освещения по улице Дзержинского был заключен 26 октября, срок выполнения - до 21 декабря.

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