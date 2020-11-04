В Кирове отреставрировали старейшую икону Спасского собора

Восстановлением иконы занималась кировский реставратор Кристина Юдина. Фото: спасскийсобор.рф

Реставраторы закончили восстанавливать старейшую икону Спасского собора. В среду, 4 ноября, образ Спаса Нерукотворного вернули прихожанам. Об этом рассказал настоятель храма Петр Машковцев.

- Икону, возраст которой - порядка двух веков, бережно отреставрировали, - поделился священник Петр Машковцев. - Весь процесс занял около двух недель.

Восстановлением занималась кировский реставратор Кристина Юдина. По ее словам, удалось убрать существенные повреждения: трещину, которая проходила через всю икону, и вздутия красочного слоя.

- Образ Вятского Спаса очень чтят жители нашего города, они и передали его в Трифонов монастырь, а оттуда позже его перенесли в Спасский собор, - рассказал настоятель храма. - Пока икона находилась на реставрации, о ней часто спрашивали наши прихожане. Мы очень рады, что образ Вятского Спаса вернулся к людям в торжественный для страны день.

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