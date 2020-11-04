Один человек погиб: на трассе в Котельничском районе произошло ДТП

Автомобиль вылетел с дороги и несколько раз перевернулся. Фото: vk.com/gibdd43

По информации областного ГИБДД, утром 4 ноября на трассе Кострома-Шарья-Киров-Пермь произошло смертельно ДТП.

По предварительным данным, 26-летний водитель LADA Priora не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги и несколько раз перевернулся. В результате аварии водитель отечественной легковушки погиб на месте. Его 18-летний пассажир доставлен в больницу.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, уточняются причины и условия совершения аварии.