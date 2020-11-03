В Кирове двое друзей обокрали продуктовый магазин, в котором работали

Кировчане украли у родного магазина мясо, фрукты и овощи на 850 рублей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Тащи с работы каждый гвоздь - ты здесь хозяин, а не гость! В Кирове два местных жителя подтвердили эту поговорку. Будучи стажерами в одном из сетевых магазинов, они стащили оттуда мясо и фрукты почти на тысячу рублей.

Как сообщает прокуратура Первомайского района, в один из мартовских дней кировчане решили покушать за счет работодателя. Дождавшись конца смены, они вместе набрали мяса, фруктов, овощей и набор пирожных, а после сбежали. По подсчетам, друзья-мародеры причинили ущерб директору магазина на 850 рублей.

Правда, потом сами же и пришли с повинной, во всем признались и добровольно возместили эту сумму. Это зачлось кировчанам как смягчающее обстоятельство, и они сумели избежать реального срока. За кражу им вынесли приговор: штраф в сумме семи тысяч рублей. Каждому.