Радужнинцы создали сказку в лесу микрорайона

Сказочную избушку и охраняющую ее лешего создали из поваленных деревьев и коряг. Фото: admkirov.ru

Минувшим летом лес в микрорайоне Радужный украсился деревянными скульптурами, изображающими персонажей - сказочных и реальных. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Инициатором создания рукотворной сказки стал один из жителей Радужного, Николай Байбородов. По его словам, по лесным дорожкам очень любят гулять, однако на маршруте валялись несколько поваленных деревьев. И тогда энтузиасты решили пустить их на благое дело.

Так всего за месяц из деревьев, пней и коряг создали целую композицию. Теперь в лесу близ микрорайона красуются избушка на курьих ножках, леший, совенок, зайчонок и Баба Яга. Потратили на эту красоту всего ничего: потребовались лишь краска, гвозди, скобы и проволока. А рядом создали детскую спортивную площадку с турниками.

Сейчас в лесу в Радужном раскинулась самая настоящая зона отдыха, куда приезжают и жители других микрорайонов. А в планах у активистов продолжить обустройство леса.

Композицию возвели всего за месяц. Фото: admkirov.ru