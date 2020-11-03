В Кирове осудили 39-летнюю женщину за попытку сбыта наркотиков

Приговором суда стал тюремный срок в четыре с половиной года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации областной прокуратуры, 2 мая осужденная в интернете договорилась о покупке немаленького количества наркотиков. Их она намеревалась потом продавать и распространять по городу через тайники-закладки. Забрав свой товар массой в 185 грамм, что считается крупным размером, в лесу близ Чебоксар, женщина вернулась в Киров. Полиция задержала ее как раз в тот момент, когда она делала первую же закладку.

Женщину задержали вместе со всем ее товаром на руках, и впоследствии завели уголовное дело. Поскольку она так и не успела реализовать свой замысел, кировчанке вменили лишь «покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору с использованием сети Интернет». В итоге суд вынес приговор: четыре с половиной года колонии общего режима.