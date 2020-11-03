«Высокое качество работ»: новый асфальт на улице Дзержинского разрушился через месяц

Подрядчик АО «Гордормостстрой» нарушил техническое задание при укладке асфальта. Фото: opko43.ru

В конце сентября текущего года кировчане пожаловались в социальных сетях на ремонт улицы Дзержинского, который был выполнен в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 1 октября члены Общественной палаты Кировской области отправили письмо в прокуратуру с просьбой провести проверку технологий укладки асфальта.

Данный участок дороги сдали в начале сентября. В приемке участвовал даже глава администрации Кирова Дмитрий Осипов. В торжественной обстановке он заявил, что ремонт дороги выполнен в установленные контрактом сроки. И с использованием на некоторых участках дороги современного материала «ЩМА-16», который по словам, сити-менеджера зарекомендовал себя с лучшей стороны.

- Это одна из главных транзитных магистралей для всех видов автомобильного транспорта, - подчеркнул тогда Дмитрий Валерьевич. - Ежедневно здесь проходит множество большегрузных машин. Но мы видим, что новый материал пока не дает поводов для критики. Отмечу и высокое качество выполненных подрядной организацией работ.

Однако претензии нашлись у надзорных органов. Выяснилось, что подрядчик АО «Гордормостстрой» нарушил техническое задание при укладке асфальта на обочине проезжей части в районе пересечения улиц Дзержинского и Северной Орловской.

В итоге прокурор внес руководителю АО «Гордормостстрой представление. Отметим, что согласно контракту, компания должна предоставить гарантию на четыре года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте