В Кирове браконьер может сесть на два года за незаконный вылов рыбы

Браконьера полиция накрыла во время рейда по Вятке. Фото: кировскийло.пфоут.мвд.рф

В Кирове на браконьера завели уголовное дело за незаконную рыбалку. Информацию сообщает пресс-служба областного линейного отдела МВД России на транспорте, чьи сотрудники и задержали мужчину.

Браконьер им попался в ходе совместного рейда по Вятке в Малмыжском районе. Правоохранители плыли по реке на моторной лодке, и кировчанин - тоже. При себе у мужчины нашли сеть «охан» и несколько рыб породы стерлядь и белоглазка. Причиненный незаконным выловом рыбы ущерб оценили в девять тысяч рублей.

На браконьера завели уголовное дело за «незаконную добычу водных биологических ресурсов». Максимальное наказание, грозящее кировчанину по этой статье - до двух лет лишения свободы. И, вероятнее всего, компенсация причиненного ущерба.