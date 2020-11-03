Коронавирус в Кирове: 169 случаев заражения за сутки

В реанимации находятся 70 пациентов с коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки врачи выявили 169 кировчан, заболевших коронавирусом со всеми симптомами. За этот же период с выздоровлением выписались 799 пациентов, в том числе 99 вернулись домой из инфекционных стационаров. По информации сайта стопкоронавирус.рф, от COVID-19 также скончался еще один человек в нашем регионе.

По состоянию на 3 ноября 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 12592 человека заразились коронавирусом с симптомами болезни за весь период;

- 9860 пациентов, у которых заболевание протекало с осложнениями, выздоровели;

- 171 человек умер - по данным сайта стопкоронавирус.рф;

- 3265 жителей региона лечатся в инфекционных стационарах, у 3009 (92%) из них диагностирована пневмония;

- 10349 пациентов лечатся амбулаторно;

- 21146 кировчан находятся на домашнем карантине, свыше 5300 из них - дети. Заболевших среди них нет;

- более 93500 человек сняли с домашнего карантина за весь период наблюдения болезни.

Сейчас в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 70 пациентов, 22 из них подключены к аппарату ИВЛ. С диагностической пневмонией в стационарах лежат 562 человека, девять из которых также находятся на искусственной вентиляции легких. У них коронавирус еще не подтвержден. Из их числа в реанимации лечатся 37 человек, 11 - на ИВЛ.