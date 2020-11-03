Спасателя из Кирово-Чепецка будут судить за оставление ребенка в опасности

Трагедия произошла 18 июня на реке Чепца. Фото: vk.com/kirov_blacklist

В Кирово-Чепецке перед судом предстанет спасатель, которого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Напомним, что трагедия произошла 18 июня на реке Чепца. Во время купания утонул 13-летний мальчик. Подросток отправился на пляж со своими друзьями. Ребята решили искупаться. В какой-то момент один из них начал тонуть и звать на помощь. Взрослые, которые в тот момент находились на пляже, бросились к тонущему мальчику, но, к сожалению, не успели спасти ребенка.

В тот злополучный день на пляже дежурил 48-летний спасатель, который не помог утопающему подростку. Помимо этого, мужчина не сообщил о произошедшем в единую диспетчерскую службу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине может грозить лишение свободы на срок до одного года.