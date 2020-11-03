В Кирово-Чепецке АО «Вятавтодор» сорвало сроки ремонта дороги

Работы должны были завершиться в октябре текущего года. Фото: epp.genproc.gov.ru/

В Кирово-Чепецке прокуратура нашла нарушения при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В июле 2019 года муниципальное учреждение «Дорожно-эксплуатационная служба» и АО «Вятавтодор» заключили контракт на ремонт участка дороги от улицы Ленина до железнодорожного переезда «Боева». Согласно графику, работы должны были завершиться в октябре текущего года. Однако в сроки подрядчик не уложился, в результате чего объект к назначенному времени не сдали.

В итоге прокурор внес представление руководителю АО «Вятавтодор», заказчику - МКУ «Дорожно-эксплуатационная служба», МКУ «Техцентр» за отсутствие строительного контроля, а также ООО «Институт «Кировводпроект», которое отвечало за подготовку документации.

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