В Кирово-Чепецке АО «Вятавтодор» сорвало сроки ремонта дороги

Работы должны были завершиться в октябре текущего года. Фото: epp.genproc.gov.ru/
В Кирово-Чепецке прокуратура нашла нарушения при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В июле 2019 года муниципальное учреждение «Дорожно-эксплуатационная служба» и АО «Вятавтодор» заключили контракт на ремонт участка дороги от улицы Ленина до железнодорожного переезда «Боева». Согласно графику, работы должны были завершиться в октябре текущего года. Однако в сроки подрядчик не уложился, в результате чего объект к назначенному времени не сдали.
В итоге прокурор внес представление руководителю АО «Вятавтодор», заказчику - МКУ «Дорожно-эксплуатационная служба», МКУ «Техцентр» за отсутствие строительного контроля, а также ООО «Институт «Кировводпроект», которое отвечало за подготовку документации.
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