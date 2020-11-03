В Кирове росгвардейцы нашли пропавшего без вести 12-летнего подростка

Подростка разыскал наряд Росгвардии, отрабатывая возможные места его пребывания. Фото: vk.com/club150428796

В Кирове разыскали 12-летнего подростка, пропавшего без вести. Подробности сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, чьи сотрудники и нашли ребенка.

На днях в полицию обратилась семейная пара из Кирова с заявлением: их 12-летний сын ушел из дома несколько часов назад и пропал. И где он находится, неизвестно.

Дежурный передал информацию и приметы ребенка всем нарядам, находящимся на патрулировании города. Группа задержания Росгвардии в ходе отработки возможных мест пребывания подростка нашла его на улице Московской около двух часов ночи. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам ПДН.