Вор и дебошир: в Кирове задержали парня, находящегося в розыске

Кировчанин матерился и вел себя агрессивно и вызывающе, находясь в торговом зале. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове задержали парня, который устроил дебош в магазине на улице Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

Сотрудники ведомства прибыли в магазин по сигналу «тревога». По словам кассира, 20-летний молодой человек матерился и вел себя агрессивно и вызывающе, находясь в торговом зале. При проверке документов кировчанина выяснилось, что он находится в розыске по подозрению в воровстве.

Росгвардейцы задержали дебошира и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.