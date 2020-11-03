В Кировской области за минувшие сутки произошло два ДТП

Водитель ВАЗ-21099 сбил 39-летнего мужчину. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове под колесами отечественной легковушки пострадал пешеход. По предварительным данным, авария произошла утром около дома №107 на улице Ленина. Водитель ВАЗ-21099 сбил 39-летнего мужчину. В результате происшествия пешеход получил травмы. К счастью, они оказались несерьезными и помощь врачей ему не понадобилась.

Еще одно ДТП произошло в Слободском районе на 641-ом км автодороги Кострома-Шарья- Киров-Пермь. Водитель автомобиля Kia Sportage при движении задним ходом врезался в Skoda Fabia. В ДТП травмы получила 44-летняя женщина-водитель Skoda . Известно, что помощь врачей ей не понадобилась.

Водитель автомобиля Kia Sportage при движении задним ходом врезался в Skoda Fabia. Фото: vk.com/gibdd43

В пресс-службе областного ГИБДД сообщили, что за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло два ДТП, в которых два человека получили травмы.

Госавтоинспекция Кировской области напоминает о необходимости соблюдения оптимального скоростного режима, а также дистанции до впереди идущего транспорта. В целях безопасности необходимо заменить летние шины автомобиля на зимние.