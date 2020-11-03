За три дня на дорогах Кировской области поймали 30 пьяных водителей

Всего за три дня сотрудники ГИБДД пресекли 703 нарушения ПДД на дорогах Кировской области. Фото: vk.com/gibdd43

Традиционную статистику случаев нарушения ПДД за три дня, с пятницы по воскресенье, приводит областная ГИБДД. С 30 октября по 1 ноября сотрудники ведомства задержали 30 пьяных либо отказавшихся от медосвидетельствования водителей. Помимо них, гаишникам попались также 19 бесправников. Всего за три дня кировские автомобилисты умудрились совершить 703 правонарушения.

Напоминаем, что за вождение в пьяном виде либо отказ от медосвидетельствования автолюбителю грозит штраф в 30 тысяч рублей. Помимо того, ему придется расстаться с правами на срок от полутора до двух лет. Если же его повторно поймают на этом же нарушении, водителю грозит уже вполне реальный тюремный срок.

Кировская Госавтоинспекция просит жителей региона быть бдительнее. Если вы заметили неадекватного водителя на дороге, просьба сообщить об этом по телефону 8(8332) 588-888 или 02.

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