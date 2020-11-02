В Кирове сотрудники фирмы полгода не получали зарплату

У руководства компании была возможность выплачивать деньги работникам. Фото: Анастасия Осипова

В Кирове руководство ОАО «ЭМОН» в течение шести месяцев не платило зарплату своим сотрудникам. Подробностями уголовного дела поделились в пресс-службе областного Следкома.

По версии следствия, работодатель не платил заработную плату двум сотрудникам с февраля по июль текущего года. В итоге перед ними образовалась задолженность в размере более 200 тысяч рублей. При этом у руководства компании была возможность выплачивать деньги работникам. Однако оно предпочитало тратить их на свое усмотрение.

Сейчас следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ - невыплата заработной платы свыше двух месяцев. Сообщается, что после вмешательства органов прокуратуры задолженность перед работниками была погашена.

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