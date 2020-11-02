Кировчанка повредила дверь магазина, пытаясь сбежать с украденным товаром

Женщина схватила несколько вещей и попыталась сбежать из магазина, не заплатив за них. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове женщина ограбила магазин одежды и едва не вынесла дверь, пытаясь сбежать. Однако ее задержали. Информацию сообщает пресс-служба кировского управления Росгвардии.

На днях около 17 часов из магазина на Октябрьском проспекте поступил сигнал «тревога». На место прибыла группа задержания Росгвардии. В торговом зале их дожидалась молодая женщина, виновница торжества, в компании охранника. Он и пояснил, что дамочка прихватила с собой парочку трикотажных изделий и попыталась сбежать, не заплатив. Да так старалась, что повредила входную дверь магазина.

При проверке документов выяснилось, что 27-летняя задержанная ранее уже была судима. Для дальнейшего разбирательства кировчанку передали сотрудникам полиции.