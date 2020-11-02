Коронавирус в Кирове: в тяжелом состоянии находятся 68 пациентов

Также в стационарах лежат 619 пациентов с диагностической пневмонией, у которых коронавирус еще не подтвержден. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки коронавирус с симптомами болезни выявили у 164 кировчан. Выписались же за аналогичный период 803 человека, в том числе 126 из их числа вернулись домой из инфекционных стационаров. По данным же федерального оперштаба, накануне от коронавируса скончался еще один житель нашего региона.

По состоянию на 2 ноября 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 12423 человека заразились коронавирусом с симптомами болезни за весь период;

- 9761 пациент, у которого заболевание протекало с осложнениями, выздоровел;

- 170 человек умерли - по данным сайта стопкоронавирус.рф;

- 3219 жителей региона лечатся в инфекционных стационарах, у 3015 (94%) из них диагностирована пневмония;

- 11249 пациентов лечатся амбулаторно;

- 20552 кировчанина находятся на домашнем карантине, свыше 5300 из них - дети. Заболевших среди них нет;

- более 92000 человек сняли с домашнего карантина за весь период наблюдения болезни.

Сейчас в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 68 пациентов, 24 из них подключены к аппарату ИВЛ. С диагностической пневмонией в стационарах лежат 619 человек, девять из которых также находятся на искусственной вентиляции легких. У них коронавирус еще не подтвержден.