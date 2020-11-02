В Кирове столкнулись две иномарки: пострадали пять человек

Водитель «Фольксвагена» не уступил дорогу при повороте налево, и в его машину влетела встречная иномарка. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове на улице Московской столкнулись две машины, в результате чего серьезно пострадали пять человек. Информацию сообщает областная ГИБДД.

Авария произошла вечером 1 ноября, в 16.40. По предварительным данным, 28-летний водитель «Фольксвагена» не уступил дорогу при повороте налево. В итоге в его машину на полном ходу влетела встречная «Мицубиси». Удар пришелся на пассажирскую дверь легковушки.

В результате пострадали водителя обеих машин. Кроме того, серьезные травмы получили три пассажира «Фольксвагена» - девушки 21 и 26 лет, а также 26-летний молодой человек. Один из очевидцев сообщил «Комсомолке», что на место аварии приехала реанимация и даже пожарная машина. Скорее всего, часть пострадавших госпитализировали.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Уточняются причины и условия совершения аварии.