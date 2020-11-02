Мошенники похитили у кировчан более пяти миллионов рублей

Злоумышленники предлагали своим жертвам перевести деньги «на безопасный, резервный счет». Фото: pixabay.com

В Кировской области мошенники обманули своих жертв на более чем пять миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

На прошлой неделе воришки совершили 29 преступлений. Злоумышленники представлялись по телефону сотрудниками банка или правоохранительных органов и предлагали своим жертвам перевести деньги «на безопасный, резервный счет». В итоге потерпевшие сообщали мошенникам реквизиты банковских карт.

Кировчан обманывали на деньги и в социальных сетях. Преступники размещали в интернете объявления о продаже товара или аренде жилья. А у тех, кто откликнулся, просили реквизиты банковских карт - якобы для получения предоплаты за товар.

Также воришки обманывали своих жертв под предлогом заработка на торговых онлайн-платформах, получения денежных бонусов от банка и компенсации за некачественные лекарства.