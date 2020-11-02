Злоупотребляла спиртным и не заботилась о детях: в Оричах осудили многодетную мать

Суд признал женщину виновной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Материалы прокурорской проверки легли в основу уголовного дела за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Следователи УМВД выяснили, что многодетная мать из Оричевского района ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию детей.

- На протяжении 2019-2020 годов многодетная мать злоупотребляла спиртным, не заботилась о здоровье детей и применяла в целях «воспитания» малолетних физическое насилие, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Недавно мировой судья Оричевского района рассмотрел уголовное дело в отношении 36-летней местной жительницы. Он согласился с мнением государственного обвинения и назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

В настоящее время трех детей в возрасте от 4 до 11 лет изъяли из семьи осужденной. Они устроены в учреждение, где им оказана медицинская помощь.

Помимо этого, прокурор внес представление начальнику территориального подразделения МВД за бездействие должностных лиц органов системы профилактики.