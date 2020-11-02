Погода в Кировской области со 2 по 6 ноября: до 7 градусов тепла и дожди в конце недели

Рекомендуем кировчанам не забывать дома зонт - он пригодится. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Кировской области пойдет на поправку! «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз на грядущую рабочую неделю с помощью сервиса rp5.ru.

Понедельник, 2 ноября, обещает быть безрадостным и прохладным, но безветренным. В течение дня температура воздуха будет скакать от 0 до -2 градусов. Ожидается очень высокое атмосферное давление - до 758 мм ртутного столба.

Во вторник, 3 ноября, погода начнет меняться. Температура воздуха днем повысится от -2 к +2 градусам. Возможны порывы ветра до 8 м/с. К вечеру местами может выпасть небольшой снег. Вновь ожидается очень высокое атмосферное давление.

В среду, 4 ноября, резко потеплеет - воздух днем прогреется до +7 градусов. С утра синоптики прогнозируют обложной дождь, да и днем возможны небольшие осадки. Ветер - до 10 м/с.

В четверг, 5 ноября, по-прежнему тепло - до +6 градусов тепла. Местами пройдет небольшой дождь. Атмосферное давление наконец придет в норму. Сильного ветра не ожидается.

Пятница, 6 ноября, также отличится плюсовой температурой - до +5 градусов. На протяжении всего дня ожидается дождь, а ближе к 15 часам - самый настоящий ливень. Возможны порывы ветра до 11 м/с. Атмосферное давление сильно упадет - до 731 мм ртутного столба.

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