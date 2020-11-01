Матери четверых детей, погибших в пожаре в Юрьянском районе, избрали меру пресечения

Женщине предъявили обвинение в оставлении в опасности и причинении смерти по неосторожности. Фото: СУ СКР по Кировской области

Матери четверых детей, погибших в пожаре, избрали меру пресечения. По информации областного Следкома, женщину заключат под стражу на время расследования.

Напомним, 30 октября около 17 часов в деревне Ложкари Юрьянского района произошел пожар. Огонь вспыхнул в одном из жилых домов. В результате погибли четыре ребенка - мальчики в возрасте от восьми месяцев до четырех лет. По предварительным данным, они задохнулись угарным газом.

Как установлено, родителей в тот момент дома не было: отец находился на работе, а мать выпивала у своей знакомой. Ее задержали и предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности, оставлении в опасности и ненадлежащем исполнении по воспитанию детей.

Семья состояла на профилактических учетах, родителей ранее уже привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. В мае 2019 года семью признали находящейся в социально-опасном положении. В связи с этим следователи проводят проверку работы органов системы профилактики. Сейчас также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.